Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 11:49

30 человек пострадали в Москве и области из-за падения 110 деревьев в снегопад

Из-за снегопада в Москве и Подмосковье упали десятки деревьев, пострадали 30 человек. Большинство из них — в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», — сказал собеседник агентства.

В столичном департаменте городского хозяйства сообщили, что по всему городу упало более 110 деревьев. Повреждены также автомобили.

Напомним, что с утра в столице и области идёт сильный снегопад. Выпало уже больше половины месячной нормы. Снег ломает деревья и налипает на провода. Власти объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается усиление метели, гололёд, возможна даже сухая гроза. Многие парки закрыли для посещения. Рейсы во Внуково и Жуковском задерживаются.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar