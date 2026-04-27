30 человек пострадали в Москве и области из-за падения 110 деревьев в снегопад

Из-за снегопада в Москве и Подмосковье упали десятки деревьев, пострадали 30 человек. Большинство из них — в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», — сказал собеседник агентства.

В столичном департаменте городского хозяйства сообщили, что по всему городу упало более 110 деревьев. Повреждены также автомобили.