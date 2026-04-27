30 человек пострадали в Москве и области из-за падения 110 деревьев в снегопад
Из-за снегопада в Москве и Подмосковье упали десятки деревьев, пострадали 30 человек. Большинство из них — в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», — сказал собеседник агентства.
В столичном департаменте городского хозяйства сообщили, что по всему городу упало более 110 деревьев. Повреждены также автомобили.
Напомним, что с утра в столице и области идёт сильный снегопад. Выпало уже больше половины месячной нормы. Снег ломает деревья и налипает на провода. Власти объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается усиление метели, гололёд, возможна даже сухая гроза. Многие парки закрыли для посещения. Рейсы во Внуково и Жуковском задерживаются.
