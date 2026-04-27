27 апреля, 12:32

Слава Марлоу показал свою разбитую иномарку за 4,2 млн под упавшим деревом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slavamarlow

В Москве блогер и музыкант Слава Марлоу (настоящее имя — Артём Готлиб) понёс потери из-за апрельского снегопада — пострадал не сам рэпер, а его дорогой атвомобиль. Артист показал в соцсети фото рухнувшего прямо на его новенькую машину дерева. Его Suzuki Jimny, стоимость которого составляет около 4,2 млн рублей, всего пять дней.

«Впервые в жизни взял полную страховку», — шутливо подписал кадр Марлоу. Подписчики уже выразили сочувствие музыканту и выразили надежду, что страховая компания оперативно решит вопрос с ремонтом.

Снежный апокалипсис в Москве вызвал циклон с Баренцева моря

Ранее Life.ru написал, что из-за снегопада в Москве и Подмосковье упали десятки деревьев, пострадали 30 человек. Большинство из них — в Москве. По всему городу и области упало более 110 деревьев. Снежная стихия продолжится ещё сутки, хотя её пик уже пройден.

Татьяна Миссуми
