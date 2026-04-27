Зима продолжается: Москвичей попросили не выходить на улицу во вторник

Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля из-за метели
Непогода в Москве. Обложка © Life.ru
Власти Москвы обратились к жителям с рекомендацией воздержаться от выхода на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. В сообщении комплекса городского хозяйства, опубликованном в MAX, говорится, что в ночь и в течение дня вторника в столице сохранится сложная погодная обстановка.
Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, а также налипание снега на проводах и деревьях. Ожидается переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений, что может привести к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах.
Жителям и гостям столицы рекомендовано по возможности не выходить на улицу в непогоду. В случае необходимости перемещения власти советуют соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями, не парковать рядом с ними автомобили и строго придерживаться скоростного режима и дистанции при вождении.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы дерево упало на 52-летнюю женщину, в результате чего она получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Пострадавшая получила перелом позвоночника и левой ноги. Очевидцы вызвали экстренные службы, после чего сотрудники МЧС извлекли женщину из-под дерева и передали медикам.
