В Москве женщину госпитализировали с переломом позвоночника после падения дерева
Карета скорой помощи в Москве. Обложка © Life.ru
Дерево упало и придавило женщину в центре Москвы. По данным SHOT, 52-летнюю пострадавшую госпитализировали с переломом позвоночника и левой ноги. Сотрудники МЧС вытащили её и передали врачам.
Экстренные службы вызвали очевидцы. Пострадавшая находится в ММНКЦ им. С.П. Боткина.
Напомним, в столичном регионе бушует снег и сильный ветер. Известно о шести пострадавших в результате падений деревьев, опрокинуто почти 550 растений.
