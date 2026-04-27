В Москве женщину госпитализировали с переломом позвоночника после падения дерева

Дерево упало и придавило женщину в центре Москвы. По данным SHOT, 52-летнюю пострадавшую госпитализировали с переломом позвоночника и левой ноги. Сотрудники МЧС вытащили её и передали врачам.

Экстренные службы вызвали очевидцы. Пострадавшая находится в ММНКЦ им. С.П. Боткина.

Напомним, в столичном регионе бушует снег и сильный ветер. Известно о шести пострадавших в результате падений деревьев, опрокинуто почти 550 растений.