Главная опасность — тяжесть снега: Агроном призвал срочно спасать деревья и кустарники

Апрельский снегопад — не катастрофа для растений, а скорее помощник, но только если не забыть про тяжесть мокрого снега на ветках. Агроном Михаил Воробьёв рассказал в беседе с Life.ru, что умеренное похолодание даже полезно: оно замедляет рост растений и отодвигает цветение.

Чем позже распустятся бутоны, тем меньше шансов, что они попадут под майские заморозки, когда за одну ночь можно потерять весь урожай. Распустившиеся цветки повреждаются уже при -2°C, а плотные бутоны выдерживают до -5...-7°C.

Главная опасность сейчас — не холод, а тяжесть мокрого снега. У многих растений уже распустились листья, снег налипает сильнее, ветки обледеневают и ломаются.

Что делать прямо сейчас:

Аккуратно отряхнуть ветки деревьев и кустарников от мокрого снега.

Если снег подтаял и превратился в лёд или до высоких веток не добраться — поставьте подпорки под самые тяжёлые ветки, как при обильном урожае яблок.

Какие растения страдают сильнее всего:

Плодовые деревья с набухшими почками: Вишня, черешня, абрикос, персик — в зоне риска почти 100% потери урожая, если снег пришёлся на фазу «розового бутона».

Яблони и груши выносливее, поздние сорта с закрытыми почками — в безопасности.

Кустарники: Смородина и крыжовник — ломаются молодые приросты.

Жимолость — если снег застал раскрытые цветки, ягод не будет, но куст выживет.

Малина — если молодые побеги успели отрасти, их верхушки подмерзают, урожайность падает.

Декоративные растения: Форзиция, магнолия, рододендроны — цветы и бутоны превращаются в «кашу».

Туи и кипарисовики — от тяжести снега ломаются стволы и ветви.

Розы — если уже без укрытия, молодые побеги чернеют, их нужно срезать до здоровой ткани.

Овощи и ягоды в открытом грунте: Земляника (клубника) — если снег с минусом застал цветоносы, центральный цветок погибнет, ягоды будут мельче.

Озимый чеснок и лук-севок — от снега не страдают, но после резкой оттепели может начаться гниль.

Редис, салат, шпинат — при -3°C под снегом выживают, но рост останавливается на неделю.

Важно: не торопитесь с обрезкой обмороженных ветвей. Через 7–10 дней из спящих почек могут пойти новые побеги. Обрезайте только то, что точно высохло — чёрные, ломкие ветки без живых почек. А вот сломанные снегом ветки нужно удалить сразу, замазав срез садовым варом или краской, чтобы не попала инфекция.

«И помните: хуже всего, если был бы тёплый апрель, когда сады зацвели бы в середине месяца, а потом ударил бы «майский минус». Сейчас природа сама подстраховала ваш урожай», — заключил Воробьёв.