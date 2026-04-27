Главная опасность — тяжесть снега: Агроном призвал срочно спасать деревья и кустарники
Апрельский снегопад — не катастрофа для растений, а скорее помощник, но только если не забыть про тяжесть мокрого снега на ветках. Агроном Михаил Воробьёв рассказал в беседе с Life.ru, что умеренное похолодание даже полезно: оно замедляет рост растений и отодвигает цветение.
Чем позже распустятся бутоны, тем меньше шансов, что они попадут под майские заморозки, когда за одну ночь можно потерять весь урожай. Распустившиеся цветки повреждаются уже при -2°C, а плотные бутоны выдерживают до -5...-7°C.
Главная опасность сейчас — не холод, а тяжесть мокрого снега. У многих растений уже распустились листья, снег налипает сильнее, ветки обледеневают и ломаются.
Что делать прямо сейчас:
- Аккуратно отряхнуть ветки деревьев и кустарников от мокрого снега.
- Если снег подтаял и превратился в лёд или до высоких веток не добраться — поставьте подпорки под самые тяжёлые ветки, как при обильном урожае яблок.
Какие растения страдают сильнее всего:
Плодовые деревья с набухшими почками:
- Вишня, черешня, абрикос, персик — в зоне риска почти 100% потери урожая, если снег пришёлся на фазу «розового бутона».
- Яблони и груши выносливее, поздние сорта с закрытыми почками — в безопасности.
Кустарники:
- Смородина и крыжовник — ломаются молодые приросты.
- Жимолость — если снег застал раскрытые цветки, ягод не будет, но куст выживет.
- Малина — если молодые побеги успели отрасти, их верхушки подмерзают, урожайность падает.
Декоративные растения:
- Форзиция, магнолия, рододендроны — цветы и бутоны превращаются в «кашу».
- Туи и кипарисовики — от тяжести снега ломаются стволы и ветви.
- Розы — если уже без укрытия, молодые побеги чернеют, их нужно срезать до здоровой ткани.
Овощи и ягоды в открытом грунте:
- Земляника (клубника) — если снег с минусом застал цветоносы, центральный цветок погибнет, ягоды будут мельче.
- Озимый чеснок и лук-севок — от снега не страдают, но после резкой оттепели может начаться гниль.
- Редис, салат, шпинат — при -3°C под снегом выживают, но рост останавливается на неделю.
Важно: не торопитесь с обрезкой обмороженных ветвей. Через 7–10 дней из спящих почек могут пойти новые побеги. Обрезайте только то, что точно высохло — чёрные, ломкие ветки без живых почек. А вот сломанные снегом ветки нужно удалить сразу, замазав срез садовым варом или краской, чтобы не попала инфекция.
«И помните: хуже всего, если был бы тёплый апрель, когда сады зацвели бы в середине месяца, а потом ударил бы «майский минус». Сейчас природа сама подстраховала ваш урожай», — заключил Воробьёв.
Напомним, что с утра в столице и области идёт сильный снегопад. Выпало уже больше половины месячной нормы. Снег ломает деревья и налипает на провода. В регионе объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается усиление метели, гололёд, возможна даже сухая гроза. Многие парки закрыли для посещения. Рейсы во Внуково и Жуковском задерживаются.
