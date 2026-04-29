В ОП предложили объединить майские праздники с 1 по 9 мая

Майские праздники следует сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счёт сокращения январских каникул. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Свою идею он озвучил в беседе с РИА «Новости».

Гриб считает, что весенний период лучше подходит для активности россиян и планирования семейного отдыха. Он отметил, что многие граждане и так продлевают майские каникулы за счёт отпусков и отгулов. Член ОП РФ предложил перераспределить выходные дни, а не увеличивать их общее количество.

«Я бы 3–4 дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их», — сказал Гриб.

По его словам, можно пересмотреть подход к графику отдыха. Например, оставить новогодние каникулы до 7 января, а освободившиеся дни перенести на май. Такая мера сделает систему праздничных дней более удобной для граждан.

В майские праздники отели работают в условиях высокой загрузки, что приводит к росту цен в среднем на 14–21% по сравнению с межсезоньем. При этом на цену влияет не только дата заезда, но и тип номера, доступность акционных тарифов, а также условия бронирования. Life.ru выяснил, как избежать лишних трат и спланировать отдых с умом.