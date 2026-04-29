Билет и кошелёк на месте: Эксперт дала советы, как не прогореть на майском отдыхе

В майские праздники отели работают в условиях высокой загрузки, что приводит к росту цен в среднем на 14–21% по сравнению с межсезоньем. При этом на цену влияет не только дата заезда, но и тип номера, доступность акционных тарифов, а также условия бронирования. Коммерческий директор LEGENDA Hotels Марина Злобина в беседе с Life.ru объяснила, как избежать лишних трат и спланировать отдых с умом.

В 2026 году рост цен замедляется по сравнению с прошлыми годами. Наиболее заметное повышение стоимости фиксируется в пригородах крупных мегаполисов, например в Подмосковье — до 8%, а также в популярных туристических и культурных центрах, таких как Казань, — до 9%. При этом в ключевых направлениях центральной России — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — стоимость размещения по сравнению с прошлым годом в ряде случаев даже снижается — в среднем на 2–7%. Однако, чтобы получить наиболее выгодные условия, рекомендуется бронировать заранее. Схожая тенденция наблюдается и на южных направлениях Краснодарского края, где цены в среднем снизились на 6% Марина Злобина Коммерческий директор LEGENDA Hotels

Важно учитывать, что общая динамика цен по региону не всегда отражает стоимость размещения в популярных отелях с высоким уровнем сервиса. Период праздников по-разному влияет на объекты разных категорий. Например, бизнес-отели уровня 4* в крупных городах, особенно в Москве, могут испытывать отток гостей и предлагать размещение дешевле — до 13–15%. Также стоит обращать внимание на отели вне туристических центров: разница в цене может быть существенной, при этом транспортная доступность остаётся комфортной.

«Аналитика показывает, что наиболее доступные цены в майские праздники сохраняются на менее востребованных направлениях, удалённых от центральных регионов. Например, Иркутск, который часто служит отправной точкой для поездок на Байкал, несмотря на рост стоимости размещения до 6% в годовом выражении, остаётся более выгодным по сравнению с другими месяцами — экономия может достигать 17%», — отмечает эксперт.

Чтобы получить максимально выгодные условия, важно придерживаться базовых рекомендаций. Во-первых, бронировать заранее: за 14 и более дней до заезда можно получить скидки до 15–20%. Во-вторых, продумать даты поездки — выгоднее выбирать заезд до начала пикового периода или сразу после его завершения.

Дополнительно оптимизировать расходы можно за счёт выбора отеля с развитой инфраструктурой. Рестораны при гостиницах часто предлагают более выгодные цены по сравнению с заведениями в туристических зонах, а размещение с включенным завтраком позволяет снизить ежедневные траты. При бронировании также важно учитывать структуру будущих расходов. Хотя скрытые платежи встречаются редко, туристам следует заранее закладывать бюджет на питание, транспорт и дополнительные услуги, а также уточнять наличие курортных сборов в регионе.

Ранее Роструд напомнил, что работа в майские праздники оплачивается не менее чем в двойном размере согласно Трудовому кодексу. В 2026 году выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, при этом двойная оплата положена за фактически отработанные часы. Если работник выберет другой день отдыха вместо повышенной оплаты, то работа в праздник будет оплачена в одинарном размере.