27 апреля, 00:24

Россиянам объяснили, как оплатят работу в майские праздники

Обложка © Life.ru

Роструд напомнил работодателям о правилах оплаты труда в праздничные дни. Работа в майские выходные должна оплачиваться не меньше чем в двойном размере. Это требование закреплено в трудовом законодательстве, сообщает ведомство.

«Оплата в повышенном размере производится по всем критериям за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день», — указано в сообщении федеральной службы.

Правительство России утвердило выходные на 2026 год — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Сотрудники, которые работают в эти даты, получают двойную ставку. Если праздничный день выпадает на часть смены — в повышенном размере оплачивают только фактически отработанные часы. Это правило прописано в статье 153 ТК РФ.

Работодатель может предложить сотруднику другой день отдыха вместо двойной оплаты. В этом случае работу в праздник оплатят в одинарном размере. Выбор компенсации остаётся за работником.

Майский облом: Производственный календарь на май 2026, переносы выходных, хитрый отпуск

Напомним, производственный календарь на 2026 год предусматривает четырёхдневную рабочую неделю с 27 по 30 апреля. После этих дней россиян ждёт заслуженный отдых. 1 мая страна отметит Праздник весны и труда. Этот праздник дарит трёхдневные выходные.

Лия Мурадьян
