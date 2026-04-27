Запои и психозы: Нарколог объяснил, почему майские праздники — главный враг трезвости

Майские праздники по совокупности факторов могут быть опаснее новогодних: врачи фиксируют в этот период один из самых высоких уровней алкогольных срывов, запоев и острых состояний, включая алкогольные психозы, предупредил психиатр Антон Рудковский. По его словам, когда алкоголь становится частью каждого дня, организм не успевает восстанавливаться, а токсическая нагрузка накапливается.

Формат отдыха на природе создаёт ощущение «безопасного» досуга, где спиртное воспринимается как естественный фоновый элемент, контроль над количеством выпитого снижается. Однако даже умеренное ежедневное употребление может привести к запою. Особую угрозу праздники представляют для людей с уже сформированной зависимостью или предрасположенностью к ней.

Психоз часто недооценивают, воспринимая как «обычное похмелье», но это принципиально разные вещи — такое состояние требует срочного вмешательства и может быть опасно как для самого человека, так и для окружающих. Чтобы снизить риски, эксперт посоветовал избегать длительных серий употребления, а также следить за сном, питанием и уровнем стресса.

«Человек не воспринимает происходящее как опасное. Это не один праздник, а серия дней, где употребление становится нормой. Именно поэтому последствия могут быть тяжелее, чем после разового эпизода», — отметил нарколог в интервью «Газете.ru».

К слову, систематическое употребление спиртного ускоряет возрастную атрофию мозга в два-три раза. У человека в 40 лет состояние органа на МРТ может оказаться как у 60-летнего.