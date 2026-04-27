«Прямая дорога к деменции»: Назван самый мощный ускоритель старения мозга

Систематическое употребление спиртного ускоряет возрастную атрофию мозга в два-три раза. У человека в 40 лет состояние органа на МРТ может оказаться как у 60-летнего, предупредил нарколог Андрей Тюрин. По его словам, этанол является прямым нейротоксином: со временем он уничтожает нервные клетки. Особенно сильно страдает гиппокамп — зона, отвечающая за память и регуляцию эмоций.

Кроме того, алкоголь атакует белое вещество мозга, из-за чего ухудшается передача сигналов к телу. В итоге у человека замедляется реакция, нарушается координация и возникают сложности с многозадачностью, причём эти проблемы могут проявляться и в трезвом состоянии. МРТ показывает, что у людей, ежедневно выпивающих бокал вина или бутылку пива, целостность белого вещества снижается на 15–20% уже через 5–6 лет.

«Это прямая дорога к сосудистой деменции», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».

