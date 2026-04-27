Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 07:28

«Прямая дорога к деменции»: Назван самый мощный ускоритель старения мозга

Нарколог Тюрин: Даже небольшие дозы алкоголя ускоряют старение мозга

Обложка © GigaChat / Life.ru

Систематическое употребление спиртного ускоряет возрастную атрофию мозга в два-три раза. У человека в 40 лет состояние органа на МРТ может оказаться как у 60-летнего, предупредил нарколог Андрей Тюрин. По его словам, этанол является прямым нейротоксином: со временем он уничтожает нервные клетки. Особенно сильно страдает гиппокамп — зона, отвечающая за память и регуляцию эмоций.

Врач назвал смертельную дозу алкоголя для человека

Кроме того, алкоголь атакует белое вещество мозга, из-за чего ухудшается передача сигналов к телу. В итоге у человека замедляется реакция, нарушается координация и возникают сложности с многозадачностью, причём эти проблемы могут проявляться и в трезвом состоянии. МРТ показывает, что у людей, ежедневно выпивающих бокал вина или бутылку пива, целостность белого вещества снижается на 15–20% уже через 5–6 лет.

«Это прямая дорога к сосудистой деменции», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Алкоголь перед полётом может убить: Нарколог объяснил, почему аэропортам необходим сухой закон

Ранее врач рассказала, что пиво может обладать некоторыми полезными свойствами, но только при строго контролируемом и умеренном потреблении. В то же время россиян призвали не искать пользу в пиве.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar