В Госдуме объяснили, почему майские выходные укорочены

В мае 2026 года россиян ожидают два трёхдневных периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, напомнила в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. По её словам, выходные укорочены, потому что за счёт переноса дней удалось сформировать длинные новогодние каникулы.

Парламентарий подчеркнула, что всего в производственном календаре насчитывается 14 праздничных дней, и если такая дата выпадает на официальный выходной, законодательство обязывает переносить её на другой рабочий день. Часть «переходящих» дней как раз и была присоединена к январскому отдыху.

Такой календарный расклад пришёлся по душе абсолютному большинству граждан. Длинные новогодние выходные порадовали возможностью съездить к родственникам или просто подольше побыть с семьёй. Однако и короткие майские праздники позволяют выбраться на природу, резюмировала депутат ГД РФ.

Майские праздники всегда тянут на природу, однако шашлыки могут обернуться проблемами с желудком. Гастроэнтеролог напомнила, что главная опасность кроется в неправильном хранении еды на солнце.