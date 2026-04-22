Шашлыки без последствий: как не превратить отдых на природе в визит к врачу

Тёплый сезон тянет на природу, но шашлыки могут обернуться проблемами с желудком. Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская напомнила, что главная опасность кроется в неправильном хранении еды на солнце.

Тепло ускоряет размножение бактерий, пояснила врач РИАМО. Мясо и скоропортящиеся продукты лучше везти в термосумке. Готовая еда не должна лежать на жаре дольше двух часов.

Головчанская добавила, что размер порции влияет на самочувствие. Переедание жареного мяса вызывает тяжесть и вздутие. После еды полезнее прогуляться, чем сидеть на месте.

Эксперт рекомендует пить обычную воду или домашний морс. Сладкая газировка не утоляет жажду и нагружает желудок.

Кстати, за жарку шашлыка с нарушением противопожарных правил россиянам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Ёмкость для углей ставьте минимум в пяти метрах от дома. Рядом держите огнетушитель или другие средства для тушения огня.