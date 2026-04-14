Эксперты напомнили рецепт правильного шашлыка — за него не оштрафуют на 30 тыс.

За жарку шашлыка с нарушением противопожарных норм россиянам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказали эксперты.

Специалисты напомнили, что готовить еду на открытом огне запрещено во дворах многоквартирных домов, а также на балконах и в квартирах. На даче разводить огонь разрешается только в мангалах или жаровнях.

Ёмкость для жарки должна располагаться минимум в пяти метрах от дома. В зоне доступа необходимо иметь огнетушитель или иные средства для тушения пожара. Важно также очистить землю от горючих материалов — сухой листвы и травы. При сильном ветре разводить огонь запрещено в любом случае, подчеркнули эксперты.

Впрочем, штрафы в 30 000 рублей за шашлык в неположенном месте — это не предел. На днях юрист предупредила, что если огонь был разведён на балконе и нанёс ущерб многоквартиному дому, за это оштрафуют на 50 000 тысяч рублей. А подобные выплаты для юридических лиц будут кратно выше.