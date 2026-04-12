Россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей за жарку шашлыков на балконе

Жарка шашлыков на балконе может обернуться для россиян крупными штрафами. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Олеся Чернокова, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России.

Чернокова предупредила, что разведение огня на балконе, в том числе тихий ужин с мангалом, является правонарушением по статье 20.4 КоАП РФ и грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Если же мероприятие нанесёт ущерб имуществу дома или соседей, штраф может достичь 50 тысяч рублей.

Юрист добавила, что для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 60 тысяч рублей, а для организаций — до 400 тысяч, плюс возможна приостановка деятельности на срок до 30 суток.

Ранее житель Москвы получил 13 суток ареста за попытку пожарить шашлык на балконе: 1 февраля он развёл огонь в квартире, а на претензии соседей ответил нецензурной бранью. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве, и это был не первый его проступок.