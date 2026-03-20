Как пожарить шашлык во дворе дома и не нарваться на штраф — лайфхак от юриста

С наступлением тепла россияне всё чаще выбираются на природу, но бывает, что пикник с шашлыками уcтраивается прямо возле дома. Life.ru узнал у адвоката, руководителя Дома права «Аванти» Надежды Борзенко, когда мясное барбекю может повлечь штраф. Юрист напомнила, что жарить шашлык во дворе можно только при соблюдении требований пожарной безопасности, потому что мангал с углями считается открытым огнём.

Мангал должен находиться не ближе 5 метров от зданий и сооружений, а вокруг него необходимо очистить территорию в радиусе не менее 2 метров от сухой травы, мусора и других горючих материалов, поскольку их наличие ускоряет распространение огня. Эти требования установлены Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 1479 16.09.2020 Надежда Борзенко Адвокат, руководитель Дома права «Аванти»

Если огонь разводят прямо во дворе без специально оборудованного места или игнорируют установленные ограничения, это считается нарушением, предупредила юрист. Она добавила, что при введении особого противопожарного режима органами государственной власти или органами местного самоуправления использование любого открытого огня запрещается полностью, включая мангалы, независимо от их размера и количества углей.

За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от 5000 до 15 000 рублей, а при особом противопожарном режиме — от 10 000 до 20 000 рублей. Если из-за огня возник пожар или был причинён ущерб, нарушитель может понести уголовную ответственность, отметила собеседница Life.ru.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить одноразовые мангалы для шашлыков, чтобы спасти природу от мусора. Он объяснил, что после пикников люди массово бросают такие мангалы в лесу, что наносит серьёзный урон экологии. Поэтому недорогие изделия из тонкого металла, по его мнению, следует убрать из продажи.