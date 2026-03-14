Милонов потребовал запретить одноразовые мангалы для шашлыков

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить одноразовые мангалы для шашлыков, чтобы спасти природу от мусора. В беседе с Life.ru парламентарий объяснил, почему выступает против дешёвых металлических устройств.

По словам Милонова, после пикников люди массово бросают такие мангалы в лесу, что наносит серьёзный урон экологии. Поэтому недорогие изделия из тонкого металла, по его мнению, следует убрать из продажи.

При этом он подчеркнул, что не призывает россиян покупать взамен дорогие мангалы за 25 тысяч рублей. Такие варианты он назвал верхом пошлости, поскольку готовить на них невозможно из-за непрактичных материалов.

Что касается введения ГОСТа на шампуры и мангалы, Милонов высказался против. По его словам, это спровоцирует резкий скачок цен и сделает выезды на природу недоступными для многих.

