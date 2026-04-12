Забудьте про зал: сколько килограммов можно сбросить на даче и почему шашлыки всё испортят

Работа в огороде сравнима с тренировками в зале и помогает похудеть, но только при условии дефицита калорий — шашлыки и алкоголь сводят на нет все усилия. Такой совет в беседе с «Газетой.ru» дал тренер Юрий Брабечан.

Специалист отметил, что дачный сезон вполне может заменить фитнес. Лёгкая активность (полив, прополка сидя) сжигает 180–250 ккал в час. Средняя нагрузка с наклонами и переноской вёдер — 250–350 ккал. А тяжёлая перекопка лопатой, таскание мешков с землёй или колка дров разгоняют расход до 350–500 ккал и выше. Три-четыре часа такой работы равны мощной силовой тренировке с кардио. Самое жиросжигающее занятие — перекопка, где задействованы ноги, спина и руки.

Для сжигания килограмма жира нужен дефицит около 7500 ккал. При трёх часах активной работы в день (расход 300 ккал/час) получается плюс 900 ккал сверх обычной жизни. За неделю — минус 0,5–1 кг. Но только если питание не уходит в плюс.

«Шашлыки, жареная картошка, майонезные салаты, печенье «под чай» и вечерний алкоголь «за здоровье дачи» легко добавляют тысячу калорий, которые перекрывают весь расход на грядках. В итоге вместо дефицита получается профицит», — предупредил Брабечан.

Ранее Life.ru предупреждал, что жарка шашлыка на даче может обернуться штрафом от 5 до 40 тысяч рублей, если нарушить правила. Готовить на огне можно только в специальных мангалах или жаровнях. Главные требования: не менее 5 метров до построек, 2 метра чистой зоны вокруг и наличие воды или огнетушителя. При особом противопожарном режиме штрафы выше.