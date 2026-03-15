Фитнес-тренеры жалуются на домогательства озабоченных клиентов с «весенним обострением»

Московские фитнес-инструкторы столкнулись с волной домогательств на фоне весеннего обострения. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, 23-летний тренер Сергей решил подработать онлайн-занятиями и разместил объявление. Через несколько дней ему начали писать неадекватные клиенты. 25-летняя Анна потребовала проводить тренировки только у неё дома, заявив, что вместо «силовых» предпочитает «кардио» в положении лёжа, и пообещала заплатить в шесть раз больше обычного.

Другой откликнувшийся, Владислав, долго расспрашивал об онлайн-формате, а затем попросил тренера заниматься полуголым, чтобы «кубики на торсе мотивировали». Сам Сергей отметил, что подобные запросы стали поступать всё чаще.

С наступлением тепла многие чувствуют не только прилив сил, но и тревогу, раздражительность или упадок. Психолог объяснила, почему весенняя перестройка организма даётся так тяжело и как пройти этот период без потерь для психики.