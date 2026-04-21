Стало известно, сколько порций шашлыка можно купить на среднюю зарплату в разных регионах

Жители Республики Тыва могут купить на среднюю зарплату 246 базовых шашлычных наборов для семьи из четырёх человек, потратив на один набор 37–39 минут работы, рассказали «Газете.ru» аналитики. Для сравнения, жителям Кировской области на один такой набор придётся отработать около 129 минут, а на среднюю зарплату там можно позволить себе примерно 70 шашлыков.

В среднем по стране базовый набор (полтора килограмма мяса, лук, зелень, специи и хлеб) обходится примерно в 900 рублей, а чтобы его купить, нужно работать около 86 минут. Лидером по доступности шашлыка является Тува, далее следуют Карачаево-Черкесия (239 шашлыков на среднюю зарплату, около 38 минут работы на набор), Кабардино-Балкария (224 шашлыка, примерно 40 минут), Дагестан (208 шашлыков, около 44 минут) и Якутия (134 шашлыка при 68 минутах работы).

Хуже всего дела в Кировской области. Также в число аутсайдеров попали Адыгея (около 74 шашлыков при 122 минутах работы), Калининградская область (примерно 78 шашлыков, 115 минут), Северная Осетия – Алания (около 82 шашлыков, 111 минут) и Волгоградская область (примерно 82 шашлыка, 110 минут), выяснили эксперты.

К слову, жарка шашлыков на балконе может обернуться для россиян крупными штрафами. Разведение огня на балконе, в том числе тихий ужин с мангалом, является правонарушением по статье 20.4 КоАП РФ и грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Если же мероприятие нанесёт ущерб имуществу дома или соседей, штраф может достичь 50 тысяч рублей.