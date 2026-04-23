Индекс майского пикника вырос: Стало известно, сколько россияне готовы отдать за посиделки с шашлыком

Каждый третий россиянин (36%) планирует потратить на еду для майского пикника от 1000 до 2000 рублей на человека. Ещё четверть опрошенных (24%) укладываются в диапазон до 3000 рублей, тогда как минимальные расходы выбирают лишь немногие. Об этом стало известно из исследования программы лояльности «X5 Клуб», которое есть в распоряжении Life.ru.

Лишь 5% россиян рассчитывают уложиться в сумму до 1000 рублей, а расходы свыше 5000 рублей на человека выбрали 11% опрошенных. Потратить на пикник от 3000 до 5000 рублей хотят 24% респондентов.

Половина россиян предпочитает устраивать пикники на даче (50%). Также популярны набережные (15%), лес (13%) и парки (8%). Чаще всего такие выезды проходят в кругу семьи (67%), реже — с друзьями (22%) или партнёром (9%).

44% участников готовят еду самостоятельно, столько же сочетают домашние блюда с покупными, а 12% берут готовую продукцию. Закупки чаще делают всей компанией (40%), реже поручают одному человеку (25%) или делят список между участниками (19%), ещё 15% приносят еду на своё усмотрение и только 1% заказывает доставку.

Главным угощением остаётся шашлык: его выбирают 83% опрошенных. Также 6% предпочитают лёгкие блюда, ещё 6% — перекусы, 5% — фастфуд. В корзину чаще всего входят хлеб и лаваш (92%), овощи и зелень (91%), мясо (86%) и соусы (69%), реже — фрукты (45%), сыры (41%), деликатесы (34%) и соленья (28%). Среди напитков популярны соки и морсы (25%), газировка (19%) и вода (14%).

При выборе продуктов 66% ориентируются на пожелания компании, 55% — на личный вкус, 30% учитывают удобство на природе, 28% — акции и скидки, 14% — настроение. Внешний вид еды важен для 58% опрошенных, 11% хотят впечатлить окружающих, а 9% — сделать яркие фотографии.

В прошлом году Life.ru также подсчитывал индекс майского пикника. В 2025 году средний чек посиделок с шашлыком на четверых человек выходил на 5100 рублей, не считая 230 рублей на одноразовую посуду и скатерть.