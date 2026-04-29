В Госдуме оценили идею объединения майских праздников

Объединение майских праздников неуместно, так как Первомай и День Победы — это два совершенно разных события. Об этом заявила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, россияне могут сами соединить их за счёт отпускных дней. Депутат отметила, что споры о длине праздников ведутся давно, а большинству граждан нравятся именно долгие новогодние каникулы.

«Как уже было отмечено в Общественной палате, многие россияне при желании объединяют эти два праздника за счёт своих отпускных дней, поскольку закон позволяет делить отпуск при условии, что одна из его частей составляет не менее 14 календарных дней, а остальные можно делить даже по дням. С учётом изложенного полагаю, что необходимо объективно слушать Россию и россиян», — отметила депутат.

При этом в северных регионах в мае ехать на дачу ещё рано, поэтому нужно проявлять лояльность ко всем территориям. Кроме того, новогодние выходные увеличивают обороты малого и среднего бизнеса, поддерживают локальный туризм, стимулируют экономику через покупку подарков и поездки к родственникам, а также это единственное время, когда школьные каникулы совпадают с выходными родителей.

Ранее общественники призвали объединить вместе праздники с 1 по 9 мая за счёт сокращения январских каникул. Указывалось, что весенний период больше подходит для разнообразных активностей и семейного отдыха, а посему зимними выходными можно и пожертвовать.