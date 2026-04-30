Планируем отпуск заранее: Минтруд показал график выходных на май 2027 года

Россиян ждут две серии выходных в мае 2027 года, которые продлятся шесть дней. Профильное ведомство разработало проект постановления правительства, согласно которому праздничный отдых разделится на два этапа.

Согласно документу, опубликованному в канале Минтруда, «с учётом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха <…> с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая». Это решение позволит гражданам комфортнее планировать весенние поездки.

Предполагается, что в начале месяца жители страны смогут отдохнуть три дня подряд. Аналогичный период покоя запланирован и на вторую декаду месяца, захватывая День Победы.

Такая мера традиционно вводится для оптимизации производственного календаря. Инициатива уже направлена на рассмотрение в кабинет министров для финального утверждения.

После принятия акта соответствующие коррективы внесут в трудовой график на будущий год. Работодателям рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями для планирования смен и графиков отпусков сотрудников.

Ранее россиянам объяснили, как законно продлить выходные в мае и июне. Например, если взять отпуск на пять рабочих дней — с 4 по 8 мая, — можно отдыхать с 1 по 11 мая включительно. Ещё один вариант — оформить отпуск с 12 по 15 мая, тогда выходные продлятся с 9 по 17 мая.