24 марта, 09:19

Россиянам объяснили, как законно продлить отпуск в мае и июне

Обложка © Life.ru

С помощью всего нескольких дней отпуска можно удлинить майские и июньские праздники до 11 дней отдыха. Об этом «Ленте.ру» сообщила управляющий директор сервиса бронирования отелей Ирина Козлова.

По словам эксперта, если взять отпуск на пять рабочих дней — с 4 по 8 мая — можно отдыхать с 1 по 11 мая включительно, то есть 11 дней подряд. Ещё один вариант: оформить отпуск с 12 по 15 мая — тогда выходные продлятся с 9 по 17 мая.

В июне аналогичная схема позволяет отдыхать десять дней: достаточно взять отпуск с 15 по 19 июня, чтобы не работать с 12 по 21 июня. Если же взять отпуск с 8 по 11 июня, то отдых продлится с 6 по 14 июня.

Японию внезапно объявили главным хитом майских у россиян, но есть нюанс

Ранее россиянам напомнили, что для полноценного восстановления организму требуется отпуск продолжительностью не менее месяца. Опросы показывают: около половины граждан мечтают отдыхать именно столько, а каждый четвёртый — ещё больше. Лишь незначительная часть опрошенных согласна ограничиться двумя неделями.

Владимир Озеров
