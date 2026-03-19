Не теряйте деньги: Россиянам объяснили, почему в мае лучше не уходить в отпуск

Из-за большого числа праздничных дней отпуск в мае может оказаться финансово невыгодным. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель — максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы», — сказала она.

Эксперт пояснила, что размер отпускных рассчитывается по установленной формуле. При этом итоговая сумма зависит от соотношения среднего дневного заработка и количества рабочих дней в месяце. В 2026 году, как отметила Богданова-Шемраева, наиболее подходящими для отдыха считаются апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

Наиболее выгодным вариантом она назвала июль, в котором насчитывается 23 рабочих дня. Также она рекомендовала включать в отпуск не только будни, но и выходные. Это позволяет увеличить сумму начислений, поскольку выплаты распространяются и на эти дни.

Ранее россиянам напомнили, что для полноценного восстановления организму требуется отпуск продолжительностью не менее месяца. Исследования показали, что около половины граждан хотели бы отдыхать не меньше месяца, а каждый четвёртый — ещё дольше. При этом лишь небольшая часть опрошенных готова ограничиться двумя неделями.