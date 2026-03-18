Психолог объяснила, почему для полноценного отдыха нужен отпуск не менее месяца

Для полноценного восстановления организму необходим отпуск продолжительностью не меньше месяца. Такое мнение высказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова, комментируя данные исследований о предпочтениях россиян в длительности отдыха.

Как показал опроос рекрутингового сервиса, половина россиян мечтает отдыхать не меньше месяца, а каждый четвёртый — ещё дольше. Лишь 15% готовы ограничиться двумя неделями.

Наумова в разговоре с «Москвой 24» пояснила, что первые 3–5 дней отпуска человек продолжает мысленно жить работой, да и коллеги не сразу перестают дёргать по вопросам. Только потом удаётся по-настоящему абстрагироваться.

По словам эксперта, первую неделю-полторы лучше посвятить сну, общению с близкими и заботе о теле — например, спа-процедурам. А уже затем, когда мозг сам начнёт требовать новых впечатлений, стоит заняться тем, до чего давно не доходили руки: путешествиями, хобби, активным отдыхом. Чтобы рутина не мешала перезагрузке, эксперт советует менять локацию — хотя бы на соседний город или деревню.

«Это даст максимум позитивных эмоций, чтобы оставаться стрессоустойчивым в повседневной жизни», — отметила психолог.

К слову, на фоне проблем с рядом заграничных направлений российские туристы переключились на внутренние курорты, что обернулось перегрузкой инфраструктуры и скачком цен. Так, недельный тур с перелётом в пятизвёздочный отель Анапы теперь доходит до 270 тысяч рублей. Для сравнения: поездка на Мальдивы с перелётом, но более скромным сервисом обойдётся примерно в 250 тысяч.