Битва за уран: США могут пойти на крайний шаг в Иране

США в крайней ситуации могут решиться на наземную операцию в Иране ради контроля над запасами ядерного урана. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя развитие конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, Иран уже понес серьёзные потери: уничтожена часть высшего руководства, флот и значительная доля системы ПВО. «Но основной козырь Ирана — ракетная программа… и около 450 кг урана», говорит эксперт Аиф. Именно эти ресурсы, по его мнению, сохраняют баланс сил.

Кнутов считает, что Вашингтон оказался перед сложным выбором: либо попытаться уничтожить объекты хранения урана, либо провести рискованную операцию по их захвату.

«В противном случае он не сможет обосновать проведение военной операции», — подчеркнул он.

При этом наземная операция может стать крайне опасной и дорогостоящей, а её исход — непредсказуемым. Эксперт полагает, что отказ от решительных действий может быть расценен как фактический провал всей кампании США.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что любое соглашение между США и Ираном должно включать участие его организации. Только внешняя проверка, подчеркнул он, может гарантировать соблюдение договорённостей.