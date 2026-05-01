1 мая, 03:25

FT: Израильская сторона передала ОАЭ передовой лазер для защиты от ракет Ирана

Высокотехнологичные системы вооружения, в том числе передовой лазер, переданы Израилем Объединённым Арабским Эмиратам для защиты от иранских ракет и беспилотников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Лёгкая система наблюдения Spectro, о которой идёт речь, помогает выявлять приближающиеся дроны на расстоянии до 20 километров. Другой источник сообщил, что Израиль также направил в ОАЭ лазерную систему ПВО «Железный луч».

Лазер, который, как утверждается, «испаряет» ракеты малой дальности и беспилотники, был впервые развёрнут Израилем в начале этого года для защиты от снарядов «Хезболлы».

Ранее Объединённые Арабские Эмираты ввели запрет на поездки своих граждан в Иран, Ирак и Ливан. Об этом говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны. Всем гражданам ОАЭ, находящимся в этих странах, рекомендуется как можно скорее вернуться на родину. В МИД не пояснили, чем вызван запрет.

Алена Пенчугина
