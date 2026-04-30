Гражданам ОАЭ запретили ездить в Иран, Ирак и Ливан

Объединённые Арабские Эмираты ввели запрет на поездки своих граждан в Иран, Ирак и Ливан. Об этом говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

«На фоне последних событий в регионе МИД ОАЭ сообщает, что гражданам нашей страны отныне запрещены все поездки в Иран, Ирак и Ливан. Всем гражданам ОАЭ, находящимся в этих странах, рекомендуется как можно скорее вернуться на родину», — уточняется в пресс-релизе МИД ОАЭ.

В МИД ОАЭ не пояснили, чем вызван запрет.

