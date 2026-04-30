30 апреля, 20:26

Гражданам ОАЭ запретили ездить в Иран, Ирак и Ливан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Fedosov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Fedosov

Объединённые Арабские Эмираты ввели запрет на поездки своих граждан в Иран, Ирак и Ливан. Об этом говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

«На фоне последних событий в регионе МИД ОАЭ сообщает, что гражданам нашей страны отныне запрещены все поездки в Иран, Ирак и Ливан. Всем гражданам ОАЭ, находящимся в этих странах, рекомендуется как можно скорее вернуться на родину», — уточняется в пресс-релизе МИД ОАЭ.

В МИД ОАЭ не пояснили, чем вызван запрет.

Минтранс допустил скорое возобновление рейсов российских авиакомпаний в ОАЭ
Минтранс допустил скорое возобновление рейсов российских авиакомпаний в ОАЭ

Ранее российского туриста сняли с рейса в Дубай из-за вопросов к документам. Инцидент произошёл в аэропорту Мумбаи. Мужчина должен был лететь рейсом SriLankan Airlines в Дубай с пересадкой в Коломбо. Однако на посадку его не допустили. Сотрудники аэропорта потребовали у него визу или разрешение на въезд в ОАЭ. Тогда россиянин объяснил, что для граждан РФ действует безвизовый режим. Несмотря на это, билет пассажира аннулировали, а деньги за перелёт не вернули.

Алена Пенчугина
