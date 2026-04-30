«Виза не нужна, но на рейс не пустили»: Россиянина развернули по пути в Дубай

Российского туриста сняли с рейса в Дубай из-за вопросов к документам. Инцидент произошёл в аэропорту Мумбаи, сообщает Telegram-канал «Первый туристический».

Мужчина должен был лететь рейсом SriLankan Airlines в Дубай с пересадкой в Коломбо. Однако на посадку его не допустили. Сотрудники аэропорта потребовали у него визу или разрешение на въезд в ОАЭ. Тогда россиянин объяснил, что для граждан РФ действует безвизовый режим.

«Мой чемодан не хотят пропускать, ещё спрашивают про мою визу. Я объясняю, что виза мне не нужна, и меня не пускают на самолёт. Дурдом, короче», — рассказал он на видео.

Несмотря на это, билет пассажира аннулировали, а деньги за перелёт не вернули. Турист также заявил, что сотрудники аэропорта отказались выдать письменное подтверждение причины снятия с рейса. После этого он обратился в российское консульство. Теперь россиянин требует от авиакомпании разъяснений и компенсации.

