Безвизовый режим России и Саудовской Аравии вступит в силу 11 мая

Граждане России и Саудовской Аравии смогут ездить друг к другу без виз уже с 11 мая 2026 года. Об этом сообщили в МИД РФ.

«11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия, подписанное в городе Эр-Рияде 1 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Новый порядок поездок распространяется на краткосрочные визиты. Россияне смогут находиться на территории королевства без оформления визы до 90 дней в течение календарного года — как подряд, так и суммарно. При этом действуют ограничения: безвизовый режим не позволяет устраиваться на работу, проходить обучение или оформлять постоянное проживание. Для поездок с такими целями, а также для участия в хадже или совершения умры в соответствующий период по-прежнему потребуется заранее получить разрешение на въезд.

Ранее китайская дипмиссия в России выступила с предложением закрепить безвизовый режим между двумя странами на постоянной основе. Действующие послабления уже заметно упростили поездки для граждан обеих стран.