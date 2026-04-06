6 апреля, 10:39

Безвизовый режим России и Саудовской Аравии вступит в силу 11 мая

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Граждане России и Саудовской Аравии смогут ездить друг к другу без виз уже с 11 мая 2026 года. Об этом сообщили в МИД РФ.

«11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия, подписанное в городе Эр-Рияде 1 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Новый порядок поездок распространяется на краткосрочные визиты. Россияне смогут находиться на территории королевства без оформления визы до 90 дней в течение календарного года — как подряд, так и суммарно. При этом действуют ограничения: безвизовый режим не позволяет устраиваться на работу, проходить обучение или оформлять постоянное проживание. Для поездок с такими целями, а также для участия в хадже или совершения умры в соответствующий период по-прежнему потребуется заранее получить разрешение на въезд.

В Таиланде хотят вдвое снизить срок безвизового пребывания туристов из России

Ранее китайская дипмиссия в России выступила с предложением закрепить безвизовый режим между двумя странами на постоянной основе. Действующие послабления уже заметно упростили поездки для граждан обеих стран.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
