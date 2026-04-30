Минтранс допустил скорое возобновление рейсов российских авиакомпаний в ОАЭ

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что решения о восстановлении авиасообщения России с Объединёнными Арабскими Эмиратами могут быть приняты в ближайшей перспективе. Переговоры с авиавластями ОАЭ, по его словам, идут ежедневно.

«По Эмиратам, я думаю, в ближайшее время такие решения возможны», — сказал министр журналистам на полях Кавказского инвестиционного форума, не давая, впрочем, стопроцентных гарантий.

Он уточнил, что в случае положительного исхода переговоров российские перевозчики смогут начать полёты очень быстро — буквально за несколько дней. Вопрос лишь в старте продажи билетов и оперативном возвращении экипажей на маршрут.