Минтранс допустил скорое возобновление рейсов российских авиакомпаний в ОАЭ
Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что решения о восстановлении авиасообщения России с Объединёнными Арабскими Эмиратами могут быть приняты в ближайшей перспективе. Переговоры с авиавластями ОАЭ, по его словам, идут ежедневно.
«По Эмиратам, я думаю, в ближайшее время такие решения возможны», — сказал министр журналистам на полях Кавказского инвестиционного форума, не давая, впрочем, стопроцентных гарантий.
Он уточнил, что в случае положительного исхода переговоров российские перевозчики смогут начать полёты очень быстро — буквально за несколько дней. Вопрос лишь в старте продажи билетов и оперативном возвращении экипажей на маршрут.
Напомним, что полёты в ОАЭ (как и в другие страны Ближнего Востока) были приостановлены в конце апреля из-за обострения военно-политической обстановки в Персидском заливе и рекомендаций Росавиации не рисковать безопасностью пассажиров. При любых корректировках безопасность пассажиров останется главным приоритетом. Если ситуация ухудшится, режим полётов снова пересмотрят.
