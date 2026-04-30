30 апреля, 14:18

Минтранс допустил скорое возобновление рейсов российских авиакомпаний в ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что решения о восстановлении авиасообщения России с Объединёнными Арабскими Эмиратами могут быть приняты в ближайшей перспективе. Переговоры с авиавластями ОАЭ, по его словам, идут ежедневно.

«По Эмиратам, я думаю, в ближайшее время такие решения возможны», — сказал министр журналистам на полях Кавказского инвестиционного форума, не давая, впрочем, стопроцентных гарантий.

Он уточнил, что в случае положительного исхода переговоров российские перевозчики смогут начать полёты очень быстро — буквально за несколько дней. Вопрос лишь в старте продажи билетов и оперативном возвращении экипажей на маршрут.

Туры в Турцию под угрозой: Turkish Airlines отменила сотни рейсов в Россию
Туры в Турцию под угрозой: Turkish Airlines отменила сотни рейсов в Россию

Напомним, что полёты в ОАЭ (как и в другие страны Ближнего Востока) были приостановлены в конце апреля из-за обострения военно-политической обстановки в Персидском заливе и рекомендаций Росавиации не рисковать безопасностью пассажиров. При любых корректировках безопасность пассажиров останется главным приоритетом. Если ситуация ухудшится, режим полётов снова пересмотрят.


Дарья Денисова
