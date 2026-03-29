28 марта, 22:03

Больше рейсов и новые маршруты: Авиация России перешла на весенне-летнее расписание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В ночь на 29 марта гражданская авиация России переходит на весенне-летнее расписание, а вместе с ним россиянам становятся доступны десятки новых маршрутов и больше рейсов по популярным направлениям.

Как сообщили в Росавиации, летняя навигация продлится до конца октября 2026 года. Внутри страны увеличат число рейсов, особенно в период отпусков и школьных каникул. Авиакомпании делают ставку на востребованные направления и расширяют географию полётов.

Так, «Аэрофлот» увеличит маршрутную сеть до более чем 160 направлений, усилив сообщение между Москвой и Дальним Востоком. Перевозчик S7 запускает новые рейсы из Москвы в Кызыл и из Красноярска в Горно-Алтайск, возвращает полёты из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и увеличивает частоту рейсов по ряду внутренних направлений.

Не останутся без внимания и зарубежные маршруты. В новом сезоне появятся рейсы из Нижнего Новгорода в Сербию, из Калининграда – в Анталью и Ереван, из Краснодара – в Турцию и Египет, а также из Жуковского в Стамбул. Кроме того, новая авиакомпания FlyOne Asia начнёт выполнять рейсы из Ташкента в Россию.

Лидером по числу международных маршрутов стал Узбекистан – 67 направлений. За ним следуют Китай, Турция, Таиланд и Египет. Всего прямое авиасообщение из России доступно с 37 странами, хотя по ряду направлений рейсы пока временно приостановлены.

Ранее Life.ru писал, где россияне тратят больше всего денег в поездках. Самыми дорогими направлениями оказались ОАЭ и Китай, где чек за отдых может превышать 100 тысяч рублей. А вот самыми доступными стали Абхазия, Узбекистан и Казахстан – туда можно съездить в разы дешевле.

Юния Ларсон
