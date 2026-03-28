В Гоа коллапс: Местные и туристы охотятся за бензином, цены выросли в 9 раз
SHOT: Российские туристы в Гоа столкнулись с перебоями топлива и очередями
В индийском штате Гоа, популярном среди российских туристов, разразился топливный кризис. Как рассказала SHOT соотечественница Лейсан, ситуация превратилась в настоящий коллапс: жители и отдыхающие вынуждены постоянно колесить по районам в поисках работающих заправок.
Люди передвигаются на машинах и мотобайках, а если удаётся найти колонку с топливом, выстраиваются в многокилометровые очереди. Бензин исчезает мгновенно: водители заполняют полные баки и набирают топливо в канистры.
Другая туристка, Анастасия, отметила, что перебои особенно заметны в ресторанах, где делают упор на блюда, не требующие газа. Цены на газовые баллоны взлетели до небес: если раньше стандартный баллон стоил около тысячи рупий, то теперь за него просят от 5 до 9 тысяч.
Пока речь идёт о локальных перебоях, но из-за ажиотажного спроса найти топливо становится всё сложнее. Передвигаться по штату уже заметно труднее, особенно туристам на байках. Качественный отдых россиян оказался под ударом: многие не могут попасть на экскурсии и самостоятельно посетить главные точки.
Ранее сообщалось, что Россия инициирует введение запрета на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. Ожидается, что принятие данного постановления будет направлено на достижение двух ключевых целей: стабилизацию стоимости топлива на внутреннем рынке и обеспечение приоритетного снабжения отечественных потребителей.
