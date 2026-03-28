Весенняя аномалия. Почему сезонный рост цен на бензин начался раньше времени и когда он закончится Оглавление Чем необычна ситуация на топливном рынке в конца марта Когда начнут снижаться цены на бензин Этой весной на топливном рынке складывается аномальная ситуация. Сезонный рост цен начался на два месяца раньше. Почему в конце марта стал дорожать бензин и когда цены пойдут вниз? 27 марта, 21:20 Цены на бензин этой весной начали расти раньше обычного. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Нынешний рост необычен по срокам: как правило, биржевые котировки и розничные цены на бензин начинают разгоняться ближе к лету. Сейчас же АИ–92 с начала марта подорожал на Петербургской товарно-сырьевой бирже сразу на 10% — до 66 тыс. рублей за тонну, АИ–95 — на 13%, до 70,4 тыс. рублей. На АЗС это уже отражается. По данным Росстата, за неделю 17–23 марта розничные цены выросли на 0,36% — это вдвое быстрее, чем неделей ранее.

— Одновременно совпало сразу несколько факторов. С 1 февраля правительство разрешило экспорт бензина — запрет, действовавший с прошлой осени, был снят. Нефтяники воспользовались моментом: мировые цены на нефть ушли выше 100 долларов за баррель на фоне обострения ситуации в Персидском заливе и экспорт стал выгоднее внутреннего рынка. Параллельно разворачивается предсезонная закупочная активность — перевозчики и аграрии начинают формировать запасы топлива под посевную и грузовой сезон. Всё это давит биржу вверх, и опт тянет за собой розницу, — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

Алексей Иванов считает, что снижения цен раньше июня ждать не приходится. Минэнерго США в мартовском докладе прогнозирует, что нефть останется выше 95 долларов за баррель как минимум ещё два месяца. Пока этот фон сохраняется, стимул перенаправлять нефтепродукты на экспорт у нефтяников никуда не денется.

— Демпфирующий механизм частично компенсирует компаниям разницу между внутренними и мировыми ценами, но полностью сдержать рост он не может — это инструмент баланса, а не заморозки. Если конфликт в Персидском заливе пойдёт на деэскалацию раньше ожиданий, мировые котировки скорректируются и давление на внутренний рынок ослабнет. Но пока этого не произошло, умеренный рост на 0,2–0,4% в неделю остаётся базовым сценарием, — пояснил Алексей Иванов.

