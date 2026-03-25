С 30 марта курс доллара спустится на новый уровень. На какую отметку выйдет рубль Оглавление Почему доллар стал дешеветь Прогноз курса рубля с 30 марта На этой неделе курс доллара уверенно снижается. При этом с 30 марта рубль получит дополнительную поддержку. Каких событий ожидают экономисты на следующей неделе и каким будет курс рубля. 24 марта, 21:20 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю.

Почему доллар стал дешеветь

В начале текущей недели рубль восстанавливается по отношению к основным валютам. Это происходит после снижения на прошлой неделе, обусловленного в том числе повышением ставки RUSFAR CNY до пиковых 43,93% на фоне дефицита предложения китайских юаней. В настоящее время опасения перед дефицитом предложения несколько ослабли, и ставка RUSFAR CNY опустилась до 9,4%. Так охарактеризовал ситуацию аналитик ООО «Цифра брокер» Александр Дудников.

— Исчезли также опасения перед потенциальным снижением цены отсечения в рамках бюджетного правила, что могло бы обусловить увеличение объёмов покупки валюты Минфином. Кроме того, приближается предельный срок уплаты НДПИ за февраль — 30 марта 2026 года, что окажет некоторую поддержку рублю, — рассказал Александр Дудников.

Стремительное ослабление рубля было спровоцировано временным отказом Минфина от операций на валютном рынке на фоне ожидаемой корректировки цены отсечения в рамках бюджетного правила. Кроме того, сказался всплеск спекулятивного спроса. Возник временный дефицит предложения. Эту особенность ситуации отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

По его оценкам, на данный момент рынок охлаждается. Уменьшается поддержка со стороны спекулятивного спроса, в полном разгаре налоговый период.

Прогноз курса рубля с 30 марта

В конечном счёте пик ослабления рубля на данном этапе может быть пройден, учитывая, что НДПИ в апреле может существенно превысить показатели марта. Дело в том, что цены на нефть в феврале (по которым рассчитывается НДПИ для уплаты в марте) оставались относительно низкими и не превышали 54 долларов за баррель Urals, но уже в марте достигли на пике 110 долларов за баррель, а в среднем — 70–80 долларов за баррель Urals. На этот момент обратил внимание Александр Дудников.

По его оценкам, на данном этапе большинство факторов выступают в пользу устойчивого курса рубля по отношению к основным валютам. Впрочем, говорить о сильном характере ослабления на прошлой неделе было бы не совсем корректно. Скорее наблюдался лишь всплеск рыночной волатильности: валютные курсы вернулись к верхним границам диапазонов, сформировавшихся с марта прошлого года, и в итоге могут перейти к консолидации на следующей неделе около 11,6–12 — за один китайский юань, 79–82 — за доллар США и 92–95 рублей за евро.

— Технический перегрев можно считать снятым, однако влияние налогового периода будет заметно вплоть до конца марта. Таким образом, пространство для укрепления рубля ещё остаётся, но возврат курсов на многолетние минимумы маловероятен. Технический ориентир по курсу доллара ЦБ — 82 рубля — уже отработан, допускаем касание 80 с потенциальным возвратом на 85. В апреле ожидаем возобновление валютных операций Минфином, а также появление новых комментариев о перспективах корректировки цены отсечения, — рассказал Андрей Смирнов.

Сырьевое ралли транслируется в курс ближе к концу весны. А на будущей неделе завершатся фискальные платежи. На этот момент обратил внимание инвестиционный стратег холдинга «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

— Ждём стабилизацию курсовой динамики ближе к верхним границам диапазонов 80–82 рубля за доллар, 93–95 — за евро и 11,6–12,1 — за юань, — добавил Александр Бахтин.

