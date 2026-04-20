Росавиация отменила ограничения на полёты в ОАЭ и над Ираном

Росавиация отозвала прежние указания для отечественных перевозчиков приостановать продажу билетов на рейсы в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и обратно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«С учётом позиции Минтранса и МИД России отменили рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ», — указано в сообщении.

Кроме того, больше не действует запрет на транзит через иранское небо. Пролёт над этой территорией и посадки в местных аэропортах допустимы при строгом выполнении инструкций иранской стороны.

Специалисты продолжают мониторить обстановку на Ближнем Востоке. Это нужно, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.

При любых корректировках безопасность пассажиров останется главным приоритетом. Если ситуация ухудшится, режим полётов снова пересмотрят.

Напомним, ограничения были введены после начала военного конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля между Израилем и США с одной и Ираном с другой. Сейчас боевые действия остановились. 8 апреля началось двухнедельное перемирие, а 11-го состоялся первый раунд переговоров. Вторая встреча может пройти завтра, 21 апреля.