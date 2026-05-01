1 мая, 17:38

«По-человечески» не хотелось бы: Трамп высказался о вероятности новых ударов по Ирану

Трамп заявил, что «по-человечески» предпочёл бы не возобновлять удары по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DIA TV

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы не отдавать приказ о возобновлении ударов по Ирану. Об этом он сказал журналистам перед рабочей поездкой во Флориду.

«По-человечески предпочитаю не делать этого. Но таков один из вариантов действий», — отметил американский лидер.

Трамп высказал недовольство ответом Ирана на предложения о сделке
Ранее иранские СМИ сообщили, что Тегеран через Пакистан передал Вашингтону свой новый план по деэскалации конфликта. Как утверждается, предложение выстроено по трёхступенчатой логике. Например, первый этап обязывает стороны прекратить огонь и дать письменные гарантии безопасности для Ирана и Ливана.

Новости, хроника и главное о войне на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
