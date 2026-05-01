«По-человечески» не хотелось бы: Трамп высказался о вероятности новых ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы не отдавать приказ о возобновлении ударов по Ирану. Об этом он сказал журналистам перед рабочей поездкой во Флориду.

«По-человечески предпочитаю не делать этого. Но таков один из вариантов действий», — отметил американский лидер.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Тегеран через Пакистан передал Вашингтону свой новый план по деэскалации конфликта. Как утверждается, предложение выстроено по трёхступенчатой логике. Например, первый этап обязывает стороны прекратить огонь и дать письменные гарантии безопасности для Ирана и Ливана.