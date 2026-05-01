1 мая, 17:09

Иран передал Пакистану новый трёхэтапный план урегулирования конфликта с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Тегеран передал Исламабаду новый план урегулирования конфликта с США и Израилем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В четверг вечером, 30 апреля, Иран передал текст нового плана Пакистану в качестве посредника в переговорах с Соединёнными Штатами», — говорится в публикации.

По данным СМИ, речь идёт о трёхэтапной формуле. Первая фаза предусматривает прекращение войны и предоставление гарантий безопасности для Ирана и Ливана. На втором этапе стороны должны обсудить механизмы управления Ормузским проливом. И только после достижения согласия по этим двум пунктам возможен переход к третьему — обсуждению иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о мирном урегулировании. Иран предложил разблокировать Ормузский пролив и остановить боевые действия, а ядерные переговоры перенести на потом. Вашингтон такой вариант не устраивает.

Александра Мышляева
