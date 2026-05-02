Уступка за уступку: В США раскрыли детали нового мирного плана Ирана

Тегеран сделал очередной дипломатический ход. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Иран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта между странами.

Главное отличие нового плана от предыдущих версий – смягчение позиции по Ормузскому проливу. Если раньше Иран требовал полного снятия американской блокады с иранских портов в качестве предварительного условия для любых переговоров, то теперь условия изменились. Согласно WSJ, Тегеран предлагает обсуждать открытие пролива параллельно с разблокировкой портов США, а не до него.

Следующий пункт – ядерная программа. Здесь Иран также пошёл навстречу: Тегеран согласен обсуждать свои ядерные разработки. Но взамен требует смягчения санкционного режима со стороны Вашингтона.

Кроме того, Иран сообщил посредникам, что готов провести переговоры уже на следующей неделе в Пакистане, если США продемонстрируют открытость к обсуждению этого предложения.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал два варианта действий США в отношении Ирана: либо полное уничтожение исламской республики, либо дипломатическая сделка. Президент также отметил, что власть в Тегеране, по его оценке, расколота на «две-три фракции, возможно, четыре», которые не могут согласовать между собой единую позицию на переговорах.