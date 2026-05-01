«Разнести к чертям, покончить навсегда»: Трамп назвал два варианта действий США в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп обозначил два полярных варианта дальнейших действий американской администрации в отношении Ирана: либо полное уничтожение Исламской Республики, либо достижение дипломатической сделки.

Отвечая на вопрос о вариантах, которые ему представило командование Вооружённых сил США, Трамп был краток.

«Хотим ли мы просто пойти и разнести их к чертям, покончить навсегда с ними? Или же мы хотим попытаться заключить сделку? В этом заключаются варианты действий», – заявил президент.

Особое внимание американский лидер обратил на внутреннее состояние иранского руководства. По его оценке, власть в Тегеране якобы глубоко расколота. Трамп насчитал там «две-три фракции, возможно, четыре», которые, по его словам, не ладят между собой. Причём каждая из них, как считает президент США, хочет договориться с Вашингтоном, но выдвигает несогласованные требования.

«Одни говорят одно, другие – другое. Одна группа хочет определённой сделки. Другая группа хочет иной сделки, в том числе сторонники жесткой линии», – убеждён хозяин Белого дома.

1 мая исполнилось 60 дней с начала войны с Ираном. Именно этот срок – предельный для президента, если он не получал законодательной санкции на ведение боевых действий. Закон о военных полномочиях 1973 года требует от исполнительной власти разрешения Конгресса для операций, длящихся дольше двух месяцев. Трамп такого разрешения не запрашивал. Соответственно, юридически война для Белого дома закончена. Именно такое уведомление Трамп направил в Конгресс США.