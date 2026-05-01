1 мая, 19:32

КСИР: Новый порядок в Персидском заливе установит лидер Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи установит новый порядок управления Персидским заливом. С таким заявлением выступило командование ВМС Корпуса стражей исламской революции.

«Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», — приводит агентство Tasnim заявление руководства элитных частей ВС Ирана.

В командовании подчеркнули, что ВМС КСИР возьмут под контроль почти 2 тыс. километров иранского побережья Персидского залива и Ормузского пролива. Военные превратят эту акваторию в источник дохода для иранского народа, заявили в Тегеране. Там добавили, что флот обеспечит безопасность и процветание региона.

Трамп: Армия США останется вблизи Ирана для сдерживания угроз

Ранее Белый дом направил уведомление в Конгресс США. Вашингтон считает военную операцию против Ирана завершённой. Послание подписал американский президент Дональд Трамп. Перед этим он заявил, что «по-человечески» предпочёл бы не возобновлять удары по Ирану.

Лия Мурадьян
