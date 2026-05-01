КСИР: Новый порядок в Персидском заливе установит лидер Ирана

«Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», — приводит агентство Tasnim заявление руководства элитных частей ВС Ирана.

В командовании подчеркнули, что ВМС КСИР возьмут под контроль почти 2 тыс. километров иранского побережья Персидского залива и Ормузского пролива. Военные превратят эту акваторию в источник дохода для иранского народа, заявили в Тегеране. Там добавили, что флот обеспечит безопасность и процветание региона.