Трамп: Армия США останется вблизи Ирана для сдерживания угроз

Белый дом уведомил Конгресс о завершении войны с Ираном, но выводить контингент не намерен. В письме парламенту президент Дональд Трамп разграничил окончание боёв и начало новой фазы присутствия в регионе.

Активных столкновений нет с 7 апреля 2026 года, когда лидер США приказал прекратить огонь на две недели. Режим тишины с тех пор не нарушался. «Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — гласит текст послания Конгрессу. Уточняется, что взаимных обстрелов с указанной даты не зафиксировано.

Несмотря на это, Пентагон при необходимости продолжит корректировать расстановку сил в зоне ответственности. Главная задача, прописанная в документе, — «противодействие иранской угрозе и защита союзников». Детали перегруппировки скрыты в секретном приложении.

Таким образом, Пентагон официально переходит от наступательных действий к позиционному сдерживанию. По закону тратить вооружённые ресурсы за рубежом без одобрения законодателей глава государства может лишь до 1 мая, но само присутствие военных этим сроком не ограничено.

Конфликт вспыхнул в конце февраля, когда силы США и Израиля нанесли удары, унёсшие более трех тысяч жизней. Спустя полтора месяца Вашингтон и Тегеран объявили перемирие. Попытки прийти к устойчивому миру в Исламабаде провалились, однако к обстрелам стороны решили не возвращаться, хоть американцы и заблокировали иранские гавани. Теперь посредники готовят новый раунд диалога на фоне сохраняющейся блокады.