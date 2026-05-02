Белый дом объявил о завершении войны в Иране: что известно

В Белом доме не утихают противоречивые заявления вокруг завершения конфликта в Иране. Сначала президент США Дональд Трамп заявил, что не будет согласовывать с Конгрессом вопросы иранского урегулирования. Вслед за этим Белый дом уведомил законодателей о завершении военной операции. Послание подписал сам хозяин американский лидер.

«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — значилось в документе.

На фоне новостей о завершении войны министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Стороны обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив.

Однако Трамп решил не ставить точку. Несмотря на объявленное завершение конфликта — он оставляет военных у границ Ирана. Американские власти так обозначили старт новой фазы присутствия на Ближнем Востоке. Детали перегруппировки скрыли в секретном приложении. Главная задача в документе — «противодействие иранской угрозе и защита союзников».

Практически одновременно с новым заявлением о контроле в Персидском заливе выступил Корпус стражей исламской революции. Руководство элитных частей ВС Ирана не комментировало присутствие американских войск. Командование заявило — новый порядок управления в Персидском заливе установит верховный лидер Моджтаба Хаменеи. Речь о контроле над территорией почти в 2 тыс. километров — это иранское побережье Персидского залива и Ормузского пролива.

После этого Трамп снова выступил с противоречивым заявлением. Он пригрозил «разнести к чертям» Иран. Президент обозначил два варианта развития событий — полное уничтожение Исламской Республики либо достижение дипломатической сделки.

«Хотим ли мы просто пойти и разнести их к чертям, покончить навсегда с ними? Или же мы хотим попытаться заключить сделку? В этом заключаются варианты действий», — сказал он.

Неоднозначная реакция американского лидера проявилась на фоне новых шагов Тегерана. Иран через Пакистан передал Вашингтону план по деэскалации конфликта. Предложение выстроено по трёхступенчатой логике. Первый этап обязывает стороны прекратить огонь. Также участники должны дать письменные гарантии безопасности для Ирана и Ливана.

Напомним, Белый дом официально объявил о завершении войны с Ираном 1 мая. Президент Трамп сослался на действующий режим прекращения огня, вступивший в силу ещё 7 апреля и затем пролонгированный. Ключевым фактором стала юридическая дата: 1 мая истекли предельные 60 суток, отведённые президенту на ведение боевых действий без законодательной санкции парламента. Не получив одобрения Конгресса, администрация была вынуждена свернуть операцию.