В Армении на встрече с главой украинского режима Владимиром Зеленским обсуждалось сотрудничество и обмен опытом в сфере применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет газета «Грапарак».

В переговорах в Ереване участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, экс-комик Владимир Зеленский и секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Стороны обсудили развитие беспилотной авиации и возможное использование украинского опыта в этой сфере.

По информации издания, Армения выразила заинтересованность в продолжении обмена практиками в области применения дронов и развития соответствующих технологий. Зеленский, как утверждается, заявил о готовности продолжать взаимодействие и представил украинские наработки в производстве беспилотных систем.

Также сообщается, что ранее представители спецподразделения Службы нацбезопасности Армении проходили краткосрочную подготовку на Украине по работе с БПЛА.

Ранее в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы украинского режима Владимира Зеленского в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Общение между сторонами проходило на английском языке, несмотря на то что оба политика владеют русским.