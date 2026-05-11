11 мая, 16:08

Буданов*: Зеленский готов говорить с Путиным, если Москва настроена серьёзно

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Sipa USA

Владимир Зеленский выразил готовность провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но только если Москва подтвердит серьёзность своих намерений. Такое заявление сделал глава офиса лидера киевского режима Кирилл Буданов* во время поездки в Литву.

Так, Буданов* отреагировал на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Тот после беседы с Путиным сказал, что если Украина хочет мира, то Зеленский должен позвонить президенту РФ.

«Если говорить серьёзно, то если Российская Федерация действительно готова к серьёзному разговору, Украина также была бы готова», — приводит его слова литовское телевидение LRT.

Буданов* пояснил, что такой звонок не может состояться спонтанно. Прямые каналы связи между странами отключены, а по мобильному подобные переговоры не ведутся. Поэтому контакт требует тщательной технической и дипломатической проработки.

Представитель Зеленского также повторил, что стремление к миру — официальная линия Киева. Он назвал это не проявлением слабости, а доказательством здравого смысла. По его словам, Киев в любом случае будет настаивать на предварительной подготовке диалога.

Умеров обсуждал с командой Трампа возможную встречу Путина и Зеленского

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что для урегулирования конфликта Владимиру Зеленскому следует встретиться с Владимиром Путиным именно в Москве. Он считает, что поиски нейтральной площадки в данном случае излишни. Журналист полагает, что отказ Зеленского приехать в российскую столицу может быть истолкован как нежелание добиваться мира.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Юлия Сафиулина
