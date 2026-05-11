Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 мая, 11:18

Умеров обсуждал с командой Трампа возможную встречу Путина и Зеленского

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В ходе визита в США секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, предположительно, затронул с окружением американского лидера Дональда Трампа вопрос о возможных переговорах на высшем уровне. Как пишет «Страна.ua», это следует из заявления Владимира Зеленского.

«Были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны», — написал Зеленский.

Путин заявил, что встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой
Ранее сообщалось, что на Украине заявили о высокой вероятности оказания давления на Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа для уступок по Донбассу. Особым сигналом давления эксперты считают недавний вызов секретаря СНБО Рустема Умерова в Соединённые Штаты. После этих контактов Зеленский, как утверждается, воздержался от жёсткой конфронтации с инициативами по прекращению огня.

Юлия Сафиулина
