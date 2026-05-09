9 мая, 18:56

Путин заявил, что встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Россия никогда не отказывалась от встречи с Владимиром Зеленским, однако не инициирует эту встречу без готового мирного договора. На это указал российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Путин подтвердил, что присутствовавший в Москве в День Победы премьер Словакии Роберт Фицо действительно рассказал о своей встречи с Зеленским, однако особого послания, которое он должен был передать, не было.

«Там я просто услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу. Но мы слышим это не первый раз», — отметил Путин.

«Весь мир должен услышать»: Захарова объяснила, зачем Россия предупредила Зеленского

Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от такой встречи, однако и не предлагает её.

«Но если кто-то предлагает, то пусть приезжает. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — указал президент РФ.

Также Путин отметил, что готов встретиться с Зеленским в третьей стране, однако только для подписания окончательного мирного договора, который будет рассчитан на длительную историческую перспективу. Однако это должна быть окончательная точка, а не встреча для переговоров.

Путин: От Украины не поступало предложений по обмену пленными

Также Путин указал, что Минобороны пока не докладывало о провокациях на День Победы. Напомним, сейчас между Россией и Украиной действует перемирие, которое продлится до 11 мая.

Артур Лапсаков
