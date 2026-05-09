Путин: От Украины не поступало предложений по обмену пленными

Президент России Владимир Путин заявил, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. Об этом он рассказал журналистам.

«Когда прозвучало предложение президента Соединённых Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае всё-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединённых Штатов», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что Киев пока никак не ответил на американскую инициативу. Россия сохраняет готовность к обмену и ждёт реакции украинской стороны.

Ранее Россия согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной и проведении обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Американская сторона выдвинула план, который устроил Москву. Российское руководство дало добро на его реализацию.