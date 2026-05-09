День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 18:45

Путин: От Украины не поступало предложений по обмену пленными

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. Об этом он рассказал журналистам.

«Когда прозвучало предложение президента Соединённых Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае всё-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединённых Штатов», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что Киев пока никак не ответил на американскую инициативу. Россия сохраняет готовность к обмену и ждёт реакции украинской стороны.

Ушаков: Новый обмен пленными с Киевом потребует времени
Ушаков: Новый обмен пленными с Киевом потребует времени

Ранее Россия согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной и проведении обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Американская сторона выдвинула план, который устроил Москву. Российское руководство дало добро на его реализацию.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar