Ушаков: Новый обмен пленными с Киевом потребует времени

Организация обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» потребует времени, однако сам процесс при согласовании сторон может пройти достаточно быстро. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, предварительная работа по обмену уже велась до объявления перемирия. Россия ранее передавала украинской стороне списки, однако ответа на них не последовало. Ушаков отметил, что дальнейшее продвижение зависит от формирования конкретных перечней и подтверждения данных о людях, подлежащих обмену.

После согласования списков стороны смогут перейти к практической реализации договорённостей. Отдельно он допустил, что процесс может быть ускорен, в том числе с учётом внешних факторов и возможного содействия международных участников. При этом помощник президента подчеркнул, что даже при наличии политической воли требуется техническое время для подготовки и проверки всех данных.

Ранее Россия согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной и проведении обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Предложенная американской стороной схема была сочтена приемлемой и получила поддержку Москвы.