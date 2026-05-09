Ушаков: США и Россия два дня вели переговоры о перемирии в честь 9 Мая

Российские и американские представители два дня обсуждали по телефону перемирие на Украине в честь Дня Победы с 8 до 11 мая. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Два дня вели переговоры на этот счёт по телефону представители российской администрации и американской. До чего договорились: вчера объявил [президент США Дональд] Трамп, и я по поручению президента [РФ Владимира Путина] подтвердил», — указал Ушаков.