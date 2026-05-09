Ушаков: США и Россия два дня вели переговоры о перемирии в честь 9 Мая

Российские и американские представители два дня обсуждали по телефону перемирие на Украине в честь Дня Победы с 8 до 11 мая. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Два дня вели переговоры на этот счёт по телефону представители российской администрации и американской. До чего договорились: вчера объявил [президент США Дональд] Трамп, и я по поручению президента [РФ Владимира Путина] подтвердил», — указал Ушаков.

Напомним, российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о временном перемирии. Оно объявлено с 9 по 11 мая. Но ВСУ уже нарушили перемирие 8970 раз, совершив 1173 обстрела и нанеся 7151 удар БПЛА. За период перемирия были 18 регионов России. В Минобороны подчеркнули, что российские войска строго соблюдают перемирие, но зеркально отвечают на нарушения со стороны ВСУ.

